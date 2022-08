MONTELLA, Nervi tesissimi ieri con Balotelli in campo

Clima acceso tra Vincenzo Montella e Mario Balotelli ieri sera, al termine della partita tra Adana Demirspor e Umraniye, terminata 1-0 in favore della squadra dell'Aeroplanino. I due si sono resi protagonisti di un alterco piuttosto teso: non è chiaro il motivo della discussione, ma dalla breve clip (in fondo all'articolo) si evince come un comportamento (o una frase) di Super Mario non sia andato giù all'ex allenatore della Fiorentina, visibilmente adirato e trattenuto a forza da alcuni componenti del suo staff.

Balotelli - Montella Kavgası pic.twitter.com/TbIpNANNDc — Lord Sinov (@balotellivekil) August 27, 2022