MONELLI, Viola, col Genoa è dura: Grifone abituato

A margine dell'evento a Milano "Special Team Legends" la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha intercettato in esclusiva l'ex giocatore della Fiorentina Paolo Monelli che ha parlato del momento delicato dei viola: "Il periodo difficile sta durando da tempo, la società sperava di risolvere la questione con il cambio di allenatore, ma non è stato così. Ci sono anche tante problematiche a livello di rapporti tra tifosi e società e questo non aiuta. La squadra non è da primissime posizioni della classifica ma neanche da rischio retrocessione. Domenica ci sarà una partita veramente difficile, sia a livello psicologico che tecnico, visto che il Genoa è abituato più della Fiorentina a questo tipo si lotte. Dobbiamo tenere presente che parliamo della squadra più giovane del campionato, ma questo non può essere un alibi. Non si può arrivare all'ultima giornata in questa situazione".