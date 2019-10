MONELLI, Fiore-Lazio equilibrata. Viola, la punta...

L'ex attaccante della Lazio, Paolo Monelli, è intervenuto a ElleRadio per parlare della Lazio delle prossime sfide dei biancocelesti, che domenica sera saranno di scena al Franchi contro la Fiorentina: “Fiorentina e Lazio sono squadre che almeno in parte si equivalgono. I viola sono partiti male, magari anche per un fattore d’esperienza essendo il gruppo più giovane della Serie A. Con Ribery e Chiesa hanno trovato la quadra in attacco ma credo che un attaccante vero, di riferimento, sia necessario. Lo sta dimostrando la Lazio con Immobile. Sarà una partita equilibrata come quelle degli ultimi anni. Correa? Credo che meriti fiducia, anche lo stesso Batistuta sbagliava molti gol quando è arrivato alla Fiorentina. L'argentino ha una qualità che si riscontra in pochi giocatori nel campionato italiano, gli va dato il giusto tempo e poi comincerà a fare anche gol".