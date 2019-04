MONDONICO, I punti dobbiamo sudarceli

L'allenatore del Novara, Emiliano Mondonico, è tornato sulla sconfitta casalinga contro il Chievo Verona e non ha avuto nemmeno il tempo di riassaporare il dolce gusto della panchina che sono piovute le prime critiche: “Ho avuto un pò di difficoltà per quanto riguarda i nomi e lo staff - ha dichiarato il 'Mondo' nella conferenza stampa che precede Novara-Cagliari-. Ho anche avuto parecchi problemi all’uscita dell’albergo ma è normale. Sono qui da due giorni ma mi sembra di esserci da una vita. Ho bisogno di imparare più situazioni possibili in minor tempo possibile. Sarò sempre riconoscente al Novara per quanto deciso. Non possiamo permetterci di aspettare che arrivino i punti, dobbiamo essere decisi a prenderceli con le prestazioni in campo. Sarà una partita difficile ma credo nei miei ragazzi e so che mi daranno una bella soddisfazione”.