INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PROBLEMI-ZURKO: DA VALUTARE COL TWENTE Un giocatore della Fiorentina è uscito malconcio dalla sfida di ieri contro la Cremonese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratta del subentrato Szymon Zurkowski, che a causa dei suddetti problemi fisici sarà da valutare in... Un giocatore della Fiorentina è uscito malconcio dalla sfida di ieri contro la Cremonese. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, si tratta del subentrato Szymon Zurkowski, che a causa dei suddetti problemi fisici sarà da valutare in... NOTIZIE DI FV TOP FV, CON LA CREMO VINCE SOTTIL, SECONDO KOUAME Riccardo Sottil è stato individuato dai nostri lettori come il migliore in campo nella vittoria di sabato per 3-2 contro la Cremonese. Il numero 33 della Fiorentina ha così ottenuto la vittoria del primo Premio Top FirenzeViola.it della stagione con il... Riccardo Sottil è stato individuato dai nostri lettori come il migliore in campo nella vittoria di sabato per 3-2 contro la Cremonese. Il numero 33 della Fiorentina ha così ottenuto la vittoria del primo Premio Top FirenzeViola.it della stagione con il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 agosto 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi