MINA, No all'Al Ain, l'ex viola vuole rimanere a Cagliari

L'ex difensore viola Yerry Mina sembra aver sposato la serie A e, forte del contratto ancora in essere con il Cagliari, ha rifiutato un'offerta da parte dell'Al Ain, come riferisce Tuttomercatoweb. Il club aveva offerto al colombiano un biennale da oltre 2 milioni di euro. Il suo contratto con il Cagliari scadrà nel 2025, mentre oggi scade la clausola presente nel suo accordo ma il giocatore avrebbe ribadito ai dirigenti di voler restare in Sardegna, dove si era trasferito nel gennaio scorso dopo i 6 mesi nella Fiorentina, in cui aveva trovato davvero pochissimo spazio.