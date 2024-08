MILENKOVIC, Esordio vincente del serbo con il Nottingham

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Alle 15:00 si è giocata Southampton-Nottingham, partita valevole per la seconda giornata di Premier League. Negli ospiti ha fatto l'esordio in campionato dal primo minuto l'ex difensore dei viola Nikola Milenkovic. La partita è finita 0-1 per il Nottingham Forest grazie alla rete di Morgam Gibbs-White. Il difensore serbo ha giocato per tutti e 90 i minuti, festeggiando così al meglio il suo esordio nel campionato inglese.