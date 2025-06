Colpani sondato dalla Lazio in caso di addio a Tchaouna. Man l'alternativa

In casa Lazio si sta iniziando a prendere seriamente in considerazione la cessione di Loum Tchaouna, cercato con insistenza dal Burnley. Il club biancoceleste sta temporeggiando per cercare di capire se può scatenarsi un'asta sfruttando anche l'Europeo Under 21 in corso, riporta TMW, e nel frattempo sonda le prime ipotesi in caso di sostituzione. Tra queste, i primi nomi di cui si sta occupando il ds Fabiani sono Dennis Man, in uscita dal Parma dopo esser stato cercato a lungo dalla Fiorentina a gennaio, e Andrea Colpani, ex viola destinato a non rimanere al Monza in Serie B.