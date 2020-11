MILAN, Anche Giacomo Murelli positivo al Coronavirus

Altra tegola per il Milan, che dopo la positività al Covid-19 del tecnico Pioli deve fare i conti anche con l'indisponibilità del suo vice Giacomo Murelli: "AC Milan comunica che Giacomo Murelli, in isolamento da sabato dopo il riscontro della positività di Stefano Pioli, è risultato lievemente positivo a un primo test effettuato domenica, positività confermata ieri da un secondo tampone molecolare. Murelli sta bene e proseguirà la quarantena a domicilio".

Un bel guaio soprattutto in vista della delicatissima sfida contro il Napoli in programma domenica sera al San Paolo. I rossoneri adesso dovranno trovare un sostituto da far sedere in panchina, almeno formalmente visto che sarà comunque collegato con lo staff tecnico.