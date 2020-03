MIHAJLOVIC, Prep. Bologna: "Non voleva andarsene"

Massimiliano Marchesi, preparatore atletico del Bologna, è intervenuto a Sportoday su È Tv Rete 7. E ha fatto il punto sui giocatori della squadra rossoblu e di Sinisa Mihajlovic: "Stiamo seguendo le direttive mediche. Prima di stilare ogni programma c’è stato un confronto con i medici di tutta la Serie A. Abbiamo fatto trascorrere un paio di giorni per capire eventuali attività all’aperto adeguate o no. Alla fine abbiamo stilato un programma per i giocatori, tenendo conto che non si può uscire a meno che non si abbia a disposizione un giardino privato con distanze di sicurezza. I calciatori hanno linee guida e ogni giorno ci sentiamo con loro".

Mihajlovic?

"Il mister è sempre un guerriero, abbiamo dovuto insistere noi per mandarlo via – ha scherzato Marchesi – Lui è a Roma, è tranquillo e sta rispettando le direttive mediche. È importante che non venga contagiato per ovvi motivi".