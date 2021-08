MERLO, Torreira un mastino. Con Berardi da vertice

"Torreira mi piace molto, assomiglia a Kantè per corsa e grinta: è un mastino-Così Claudio Merlo, ex centrocampista della Fiorentina che, interpellato sul nuovo acquisto dei viola ha poi continuato - Può far fare il salto di qualità alla squadra. Mancano ancora due rinforzi. Serve un terzino, io prenderei Stryger Larsen. Berardi? Il Sassuolo ha già venduto Locatelli, non credo che cederà anche l'altro Nazionale. Con Berardi la Fiorentina sarebbe da scudetto. Nastasic e Milenkovic dietro li vedo bene, possono formare un ottima coppia: con questi rinforzi siamo poco dopo le grandi. Sottil? Giocatore veloce e bravo con entrambi i piedi, ha bisogno di crescere, ma credo molto in lui".