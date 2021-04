MERLO, Temo di retrocedere. Beppe rilanci Callejon

Claudio Merlo, storico centrocampista della Fiorentina a cavallo tra gli anni ’60 e ‘70, ha fatto il punto sulla situazione viola in tutti i reparti e sui possibili protagonisti della gara di domani col Genoa: "La Fiorentina ha un ottimo centrocampo, non so chi giocherà domani; Bonaventura è un ottimo giocatore, a destra può dare ancora qualità; poi dobbiamo vedere anche Eysseric, che con Prandelli stava facendo buone cose, se godrà della fiducia anche di Iachini. Il problema credo sia in difesa: mi è capitato di dare un occhio alle prestazioni di Milenkovic in nazionale e mi è sembrato piuttosto addormentato; Pezzella non riesco ad inquadrarlo ancora, mentre Quarta mi sembra un acquisto azzeccato, non ho capito bene in quale ruolo può dare il massimo ma sta giocando molto bene, deve migliorare nel temperare la sua irruenza. Per domani a Iachini consiglierei un 4-4-2, credo sia l’ideale per i giocatori che ha a disposizione. Anche Callejon credo l’abbia voluto lui, ma non ha mai visto il campo né con lui né con Prandelli, penso possa avere una nuova chance ora. In avanti non credo ci siano dubbi: Vlahovic deve essere la punta di riferimento, si trova bene con Ribery e credo sia questa, aldilà dei moduli, la coppia d’attacco. Credo che Iachini debba continuare ad insistere col serbo, non fare come ad inizio campionato quando lo alternava con Kouame".

Infine Merlo, vecchio cuore viola, ha confessato anche il suo timore per il finale di campionato:"Io personalmente ho ancora paura che la Fiorentina retroceda: noi abbiamo giocatori tecnici ma non così grintosi come quelli di altre concorrenti, questo mi spaventa".