MAZZARRI, Potrebbe tornare in panchina: ci pensa l'Egitto

Fermo dalla fine della sua esperienza col Cagliari, Walter Mazzarri potrebbe presto tornare in sella. In una veste per lui inedita, quella di commissario tecnico. L'Egitto lo vuole per la panchina della nazionale e il presidente Zamalek ha avviato i contatti con i suoi agenti. La sensazione è che l'aspetto decisivo sarà quello economico: se la federazione egiziana proporrà a lui e al suo staff un ingaggio soddisfacente, Mazzarri sembrerebbe pronto ad accettare.