MATTEI, De Paul sarà fischiato dal Franchi. Viola...

L'ex ala destra di Fiorentina ed Udinese, Luca Mattei ha parlato a Telefriuli del match che vedrà scontrarsi le due formazioni questa domenica. Ecco cosa ha detto: "Per l'organico che ha, penso che l'Udinese in questo inizio di stagione abbia lasciato per strada qualche punto: dovrebbe avere una posizione migliore in classifica, secondo me. La Fiorentina, invece, era partita male e ora sta dimostrando di avere una rosa molto competitiva. Secondo me è molto più forte dell'anno scorso. Gli obiettivi delle due squadre? L'Udinese è reduce da campionati in cui ha sofferto parecchio quindi deve avere come obiettivo principale quello di ottenere una salvezza un po' più tranquilla rispetto alle ultime stagioni. La Fiorentina, se dimostra quanto di buono fatto vedere contro il Milan, potrebbe cercare di puntare ad un piazzamento per le coppe. Se l'organico dell'Udinese è superiore a quello degli scorsi anni? Secondo me, sì. Ed è stata molto importante la conferma di De Paul, un giocatore che anche la Fiorentina voleva a tutti i costi. Secondo me con il ritorno di Okaka è molto più competitiva dell'anno scorso. Se De Paul vivrà una domenica particolare a Firenze? Penso di sì. Non sarà una partita facile a livello mentale per lui: conoscendo la tifoseria viola, appena toccherà il pallone lo fischieranno in 40mila. Ma, se ha il carattere che dimostra di avere, questo per lui potrebbe essere uno stimolo e un vantaggio per l'Udinese. Un pronostico secco? Se uscisse un pareggio sarei felicissimo per tutte e due. Anche perché il mio cuore batte ancora forte sia per l'Udinese che per la Fiorentina". Le parole sono riportate da udineseblog.it.