MATRI, Esultanza con Lazzari? Ecco il significato

Intervenuto in una diretta Instagram con la pagina de "Gli Autogol", l'ex attaccante di Milan, Fiorentina e Cagliari Alessandro Matri - che da poco ha annunciato di volersi ritirare dal calcio - ha raccontato come mai esultava con quel gesto particolare con la mano: "La mia esultanza è nata a Cagliari con Andrea Lazzari. Come modo di dire avevamo sempre: 'Ma vai, vai a farti una chiavata'. Così ho iniziato a fare quel gesto".