MATOS, L'ex viola è un nuovo giocatore del Lucerna

L'ex viola Ryder Matos è un nuovo giocatore del Lucerna. Questo il comunicato ufficiale del club svizzero: "L'FC Luzern è lieto di dare il benvenuto all'attaccante brasiliano Ryder Matos Santos Pinto, a breve "Matos", nella Svizzera centrale. La FCL presta il 26enne per il momento per la stagione in corso (fino al 30 giugno 2020) dall'Udinese Calcio, e quindi ha la possibilità di un'acquisizione finale".