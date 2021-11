MAREGGINI, Viola: umile con la Juve. DV9 e i portieri...

L'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini stato protagonista in una delle tante sfide tra la Juventus e la Fiorentina, nel 90-91, quando il neo bianconero Baggio al Franchi si rifiutò di calciare il rigore che dunque tirò De Agostini ma proprio Mareggini glielo parò dando la vittoria alla squadra gigliata: "I genitori ancora mi indicano ai figli per ricordare quell'episodio - sono le sue parole a Tuttomercatoweb - Mi fa piacere ma adesso aspetto che qualcuno la emuli e che il prossimo rigore della Juve venga parato dal portiere della Fiorentina. Sulla sfida di domani resta sempre una partita particolare, non lo possiamo nascondere: coinvolge tutti, anche chi segue il calcio in modo più distaccato".

Sarà una Juve arrabbiata?

"L'ho vista molto arrabbiata con lo Zenith, tutti hanno dato il 120%. Ha ritrovato certezze ma forse ha pure scaricato l'adrenalina di quando devi avere una reazione forte. Non credo abbia risolto tutti i problemi però non è quella squadra che ha perso col Verona. Da parte dei viola non bisognerà pensare che la gara sia alla pari. La Fiorentina dovrà essere umile come sempre".

Vlahovic come giocherà essendo nel mirino della Juve?

"a dato già grandi risposte, ha dimostrato che dà il massimo e mette anche a rischio l'incolumità fisica durante il gioco. Le vicende future non lo toccano, è un gran professionista"

Il suo giudizio sui portieri?

"Vedo che c'è un ottimo rapporto tra loro, non c'è mai una polemica e questa è una fortuna per la Fiorentina. Una volta tra il titolare e la riserva c'era differenza, oggi giorno invece è diverso e se il vice gioca e fa bene l'allenatore può anche permettersi di aspettare con calma il ritorno alla piena condizione del titolare"