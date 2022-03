MAREGGINI, Bicchiere mezzo pieno ieri. Il V. Park...

Presente ieri al Viola Park assieme ad altri ex viola e poi allo stadio in occasione della vittoria della Fiorentina, l’ex portiere Gianmatteo Mareggini ha commentato la giornata di ieri: “Ieri ho trovato un grande senso di professionalità futura nell’organizzazione della Fiorentina. Questo centro sportivo che sorgerà è un punto di partenza davvero importante. Dare a tutti i giovani il necessario, dalle cure allo studio, e poi allenarsi al fianco della prima squadra in un unico ambiente è importante per arrivare in Serie A molto più pronti del normale”.

Sulla vittoria dei viola: “Io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno, quando vinci partite come quella di ieri con il Bologna è un buon segno: chi vince i campionati o centra le qualificazioni alle Coppe passa da gare come quella che ha vinto ieri la Fiorentina. Magari non belle ma efficaci. La Fiorentina ha acquisito consapevolezza e ora merita di stare nel gruppo di squadre che devono stare in zona Europa League. La società e l’allenatore stanno mettendo basi importanti”.

Sulla prova di Terracciano e la panchina di Dragowski: "Ho sempre detto che la Fiorentina ha due portieri intelligenti, nessuno di loro ha mai fatto mezza polemica. La cosa importante è che chiunque gioca, il livello di sicurezza tra i pali non cambia".