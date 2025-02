Marco Benassi, l'ex viola è il secondo calciatore italiano svincolato più prezioso

Il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei calciatori italiani svincolati più preziosi. In questa speciale graduatoria al secondo posto c'è un ex calciatore della Fiorentina come Marco Benassi. Il centrocampista classe 1994, svincolato dalla Fiorentina nel settembre del 2023, ha un valore di 0,6 milioni di Euro. Primo posto per Murru, svincolato dalla Sampdoria nel luglio del 2024. Terzo posto per Forestieri e quarto posto per Candreva. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: