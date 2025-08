Arthur senza offerte e con un destino segnato. Intanto va in tournée con la Juventus

vedi letture

La Juventus sta per partire per la Germania, dove resterà in tournée per una settimana, e Igor Tudor ha scelto di convocare anche Arthur Melo, ex viola che comunque non fa parte del progetto. L'ex centrocampista della Fiorentina infatti non rientra nei parametri dei bianconeri e verrà ceduto nella sessione estiva, ma ancora non ci sono state offerte nei suoi confronti, con la dirigenza di Elkann che sta facendo fatica a cederlo. Intanto il brasiliano, nonostante le difficoltà nel comprendere il suo futuro, è incluso nei convocati per la tournée.

L'elenco:

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio, Scaglia.

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Rugani, Cabal, Djalò, Rouhi, Gil.

Centrocampisti: Locatelli, Arthur, Koopmeiners, McKennie, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, Joao Mario, Douglas Luiz, Cambiaso,

Attaccanti: Vlahovic, Conceicao, Yildiz, Nico Gonzalez, Weah, David, Pietrelli.