Fatta per Cuadrado al Pisa. L'ex viola ed Aebischer attesi domani in città

Pisa scatenato sul mercato, pronto ad accogliere due innesti di assoluto valore per affrontare al meglio la prossima Serie A. Si tratta di Juan Cuadrado, ex viola rimasto svincolato dopo l'ultima stagione all'Atalanta, e Michel Aebischer, prelevato dal Bologna in prestito con obbligo di riscatto: entrambi gli acquisti sono cosa fatta e, come riporta Sky Sport, domani sono attesi nella città toscana per concludere i passaggi in nerazzurro.