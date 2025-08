FirenzeViola Cifre e dettagli dell'affare Sohm. Fiorentina e Parma più vicine

vedi letture

La giornata che va in archivio ha visto ulteriori passi avanti nella trattativa tra Fiorentina e Parma per Simon Sohm. Il centrocampista classe 2001 è ormai a un passo dall'approdare a Firenze dopo i contatti riallacciati nella giornata di venerdì e portati avanti in vista della chiusura definitiva dell'affare prevista per l'inizio della prossima settimana, quando Sohm potrebbe svolgere le visite mediche prima della firma su un contratto fino al 2030 con la Fiorentina a 1,3 milioni a stagione.

Il giocatore ha già detto sì al trasferimento in viola da diversi giorni e spinge con il Parma per la chiusura dell'operazione che si farà per una cifra attorno ai 15 milioni di euro compresi i bonus, ma questi sono i dettagli che le due società continueranno a discutere nel weekend e soprattutto lunedì. Sohm-Fiorentina è veramente vicina alla chiusura e Stefano Pioli potrà così finalmente contare su un centrocampista per completare il reparto, in attesa di capire se sul mercato sarà possibile trovare un altro elemento soprattutto in caso di uscita di uno tra Ndour, Richardson e Bianco.

Leggi anche: "Terzino con Maresca, la lettera di Buffon e l'idolo Touré: chi è Simon Sohm"