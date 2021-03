MARCHIONNI, Quella di Prandelli decisione di cuore

A 24 ore dalle dimissioni di Cesare Prandelli, un suo ex-giocatore ai tempi del suo primo ciclo alla Fiorentina, Marco Marchionni, ha parlato dell’addio del tecnico:“Sono rimasto incredulo, perché alla fine Prandelli mi sembrava a casa sua. Una scelta del genere è da valutare a 360 gradi, se è arrivato a fare una scelta del genere era per evitare di continuare una situazione che lo faceva soffrire anche per il suo amore per Firenze. Non credo sia stato un problema tattico o altro, il problema credo sia di tipo emotivo”.

L’attuale allenatore del Foggia ha posto particolare accento sul cambiamento del calcio in questi ultimi anni e di conseguenza del ruolo dell’allenatore: “Rispetto a quando ero giovane io ed a quando Prandelli iniziava il suo ciclo a Firenze è cambiato tutto. Prima ad esempio una società tutelava maggiormente i giocatori più anziani perché contava su di loro per far crescere i giovani; adesso questo rispetto per i più esperti è venuto un po’ a mancare, si punta di più sui giovani che possono rendere di più economicamente. Sono due modi diversi di allenare e credo quindi sia difficile paragonare il primo Prandelli a questo”.