MARCHESI, Castro giochi con i compagni. Ribery...

Rino Marchesi, ex giocatore della Fiorentina ed ex allenatore dei nerazzurri, ha parlato così della notizia dell'operazione a Franck Ribery e non solo: "Una brutta botta perché ci aveva fatto vedere belle cose. Il rientro di Pezzella darà delle garanzie dietro, ma occorre che la Fiorentina migliori in mezzo e davanti. Vorrei dare un consiglio a Castrovilli che stimo molto: giochi un po' più con i compagni. Nelle ultime gare l'ho visto giocare un po' troppo da solo, magari per un eccesso di generosità. Deve abituarsi a giocare con gli altri, sapendo che gli altri possono essere d'aiuto per lui. Inter? Nonostante la sconfitta con il Barcellona, a Firenze sarà la solita Inter quadrata e decisa, che vorrà fare la gara. Il campionato per la squadra di Conte diventa fondamentale e per i viola sarà dura. Il ko con il Barcellona non incide, ha giocatori esperti e di qualità. E poi ci sono quei due davanti che la buttano dentro. Soprattutto Lautaro è in gran condizione. Fiorentina? C'è bisogno di ritrovare un po' di equilibri e ordine a centrocampo, ci sono giocatori che in questo momento non sono in condizione o hanno problemi sul piano tattico. Quali colpe ha Montella? Come quelle di tutti gli allenatori in questi casi. Servono i risultati. Commisso ci ha creduto e ci crede ancora. Poi bisogna valutare tanti aspetti che dall'esterno non conosciamo".