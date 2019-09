MARAN, Simeone vive la partita per la squadra

Il tecnico del Cagliari Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Parma, ha parlato così dell'ambientamento di Simeone in Sardegna: "Finalmente ha potuto lavorare con noi, queste due settimane gli sono servite tantissimo. È un giocatore generoso, che vive la partita per la squadra. Nandez e Rog, andati in nazionale, avrebbero avuto bisogno di lavorare col gruppo. Ma questo non dev'essere un alibi, ora abbiamo quattro partite molto ravvicinate e dovremo essere bravi a capitalizzare il tempo".