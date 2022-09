MANCINI, Per me Kokorin rimane un grande giocatore

Il commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, ai microfoni di Euro-Football.Ru. ha parlato anche di Aleksandr Kokorin, ex Fiorentina da lui allenato ai tempi dello Zenit San Pietroburgo. Queste le sue dichiarazioni: "Reputo Kokorin un gran giocatore. Purtroppo l’ho perso di vista in questo biennio, dato che ha giocato davvero poco. Mi auguro che a Cipro possa trovare spazio con continuità, anche se non so se sia in forma oppure no. In ogni caso, per me resta un grande giocatore".