MALUSCI, Con la Juve i viola potevano vincere 3-0

"Anche contro il Napoli e l'Atalanta ci davano per spacciati, non dobbiamo essere preoccupati dopo i novanta minuti visti contro la Juventus". Così l'ex Fiorentina Alberto Malusci ha parlato della sconfitta dei viola in Coppa Italia, aggiungendo: - I gol che prende la squadra di Italiano nascono tutti da errori individuali, ma ci può stare. Il campo ha detto che la Fiorentina poteva vincere 2 o 3 a 0 per le occasioni avute. La Juve era venuta a Firenze per non prendere gol, la sconfitta lascia molto amaro in bocca ma l'importante è la prova data. Italiano continua a dare una grande identità alla squadra, sono convinto che al ritorno ce la potremo giocare".

E sugli errori in attacco: "La Fiorentina deve migliorare in zona-gol. A Ikoné manca il gol ma in queste ultime due partite ha fatto vedere grandi qualità. Piatek invece va servito meglio, con la Juve era sempre marcato stretto e spalle alla porta: è un finalizzatore ma va servito diversamente. Poi servono i gol degli esterni, ma sono fiducioso".

Infine, Malusci ha parlato anche della partita di domenica contro l'Hellas Verona: "Domenica ci vorrà voglia di riscatto. L'avversario è ostico e si basa sui duelli a tutto campo. Per questo faranno la differenza Sottil, Ikone, Gonzalez, insomma i calciatori in grado di creare la superiorità numerica. Mi aspetto molto da loro".