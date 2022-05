MALUSCI, Addio Torreira? Una bruttissima notizia

Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: “L’addio di Torreira? Mi spiace molto. Mi avete svegliato con una notizia molto brutta. Le qualità del giocatore sono fondamentali per questa squadra. Che segnale è il suo addio? Spero che adesso la dirigenza viola faccia di tutto per prendere giocatori migliori perché è una grave perdita. Non mi sarei mai privato dell’ex Atletico Madrid”.