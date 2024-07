M. ORLANDO, Nico troppo caro: alla fine verrà ceduto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Massimo Orlando, ex viola ed opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio rispondendo così a una domanda su Colpani e sulle future mosse di mercato della Fiorentina: "I viola in questi giorni credo che daranno via Nico Gonzalez, difficile che facciano tutti questi acquisti e mantengano uno come lui in rosa, con uno stipendio così. E poi i due si pesterebbero i piedi. Sarà ceduto Nico per fare cassa, però ripeto, Colpani è un ottimo colpo. E se arriva anche Tessmann sarà una buona Fiorentina, che si è ricostruita bene".