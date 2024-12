M. GOMEZ, Sarà ancora dt del gruppo Red Bull fino al 2028

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Gomez prolungherà il suo contratto come direttore tecnico della Red Bull fino al 2028. Dal 1° gennaio, come noto, l'ex attaccante di Bayern Monaco e Fiorentina lavorerà al fianco di Jürgen Klopp, che assumerà invece l'incarico di “Head of Global Soccer” della famosa azienda. L'ex allenatore del Liverpool, riporta Bild, farà la spola tra le sedi dei club principali della galassia: Lipsia, New York, Bragantino e Salisburgo. La sua esperienza, però, sarà utile anche per quelle società delle quali la Red Bull mantiene una quota di minoranza, come Leeds e Paris FC.