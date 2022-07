L'ex portiere e poi allenatore dei portieri della Primavera viola Cristiano Lupatelli ha lasciato la Juve Under 23 per tornare in Umbria (è originario di Umbertide). In queste ore inizia infatti la sua nuova avventura come allenatore dei portieri del Perugia, che si sta radunando in sede, con Fabrizio Castori in panchina.