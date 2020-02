LJAJIC, L'ex viola è in quarantena per febbre alta

Disavventura in corso per l'ex Fiorentina Adem Ljajic. Come riporta il sito turco Fotomac.com, l'attaccante serbo è in quarantena dopo giorni in cui la febbre era arrivata a 39,5 gradi. Ljajic verrà tenuto lontano dalla squadra fino a quando non passerà la sua malattia contagiosa cominciata prima della scorsa partita contro il Trabzonspor. Il giocatore ha la gola molto gonfia e si sente stanchissimo: per questo viene tenuto sotto osservazione.