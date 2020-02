LJAJIC, Besiktas smentisce infezione da Coronavirus

Il Besiktas smentisce categoricamente che Adem Ljajic sia affetto da Coronavirus. L'attaccante ex Fiorentina ha avuto la febbre alta per via di placche alla gola che hanno causato l'infezione. I medici hanno stilato una cura e dall’ultimo referto, il giocatore gode si salute stabile. Le notizie che girano da parte di alcune testate giornalistiche - riferisce il club turco sul proprio sito ufficiale - non corrispondono alla realtà e pertanto non devono essere prese in considerazione.