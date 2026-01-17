Lirola torna in Serie A. Fatta per il suo passaggio all'Hellas Verona

Lirola torna in Serie A. Fatta per il suo passaggio all'Hellas VeronaFirenzeViola.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 21:40Ex viola
di Redazione FV

Pol Lirola torna in Serie A. Come riportato da Sky, l'Hellas Verona ha chiuso per l'arrivo del terzino dall'Olympique Marsiglia. Operazione portata a termine a titolo definitivo, per la quale manca ormai solo l'annuncio ufficiale.

Ritorno in Italia dunque per l'esterno spagnolo, acquistato nel 2015 dalla Juventus con cui ha ultimato il suo percorso a livello giovanile vincendo anche un Torneo di Viareggio. Tornato all'OM nell'estate del 2024 dopo gli anni alla Fiorentina, lo spagnolo ha collezionato 19 presenze in Ligue 1 nell'ultima stagione mentre in quella in corso i minuti totalizzati sono stati appena 31. Rinforzo di qualità ed esperienza per Zanetti, che spera di avere presto altri volti nuovi e di non salutare quei giocatori che hanno ben figurato nella prima parte di stagione.