Lirola torna in Serie A. Fatta per il suo passaggio all'Hellas Verona
Pol Lirola torna in Serie A. Come riportato da Sky, l'Hellas Verona ha chiuso per l'arrivo del terzino dall'Olympique Marsiglia. Operazione portata a termine a titolo definitivo, per la quale manca ormai solo l'annuncio ufficiale.
Ritorno in Italia dunque per l'esterno spagnolo, acquistato nel 2015 dalla Juventus con cui ha ultimato il suo percorso a livello giovanile vincendo anche un Torneo di Viareggio. Tornato all'OM nell'estate del 2024 dopo gli anni alla Fiorentina, lo spagnolo ha collezionato 19 presenze in Ligue 1 nell'ultima stagione mentre in quella in corso i minuti totalizzati sono stati appena 31. Rinforzo di qualità ed esperienza per Zanetti, che spera di avere presto altri volti nuovi e di non salutare quei giocatori che hanno ben figurato nella prima parte di stagione.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati