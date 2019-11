LI YONGHONG, Non togliemmo noi fascia a Montolivo

Torna Li Yonghong. Almeno su Twitter. Nei giorni scorsi l'ex patron del Milan è sbarcato sul celebre social network: un account che inizialmente non aveva convinto in molti, ma che secondo quanto riferito da milannews.it dovrebbe essere autentico e non fake. Nei giorni scorsi il tycoon cinese ha ribadito di essere innamorato del Milan, di essere triste per la situazione attuale dei rossoneri e di essere pronto ad aiutare. L'ex numero uno del Diavolo ha inoltre replicato alle parole di Montolivo, che aveva raccontato come la decisione di togliergli la fascia per darla a Bonucci fosse arrivata proprio dai vertici rossoneri: "Ho controllato con David (suo figlio, ndr). Non è vero, Montolivo è un giocatore distinto ma questa decisione non è stata nostra. La gente spesso butta su di noi la responsabilità dei problemi del Milan, ma non siamo stati responsabili di questo".