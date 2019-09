LECCE, Si presenta Baba: "Prandelli come un padre"

In casa Lecce è il giorno della presentazione di El Khouma Babacar, attaccante ex Fiorentina che oggi parla del suo approdo in giallorosso: "Ho parlato col mio procuratore, dicendo che preferivo Lecce all’estero. Ho sposato questo progetto con grande determinazione. Per Prandelli è il mio anno? Il mister mi conosce benissimo, lo considero come un padre. Mi ha tirato su dalla Primavera, mi ha fatto esordire. Per il ruolo sceglie il tecnico Liverani, vedrà lui come mettermi nelle condizioni di far bene. Il mio obiettivo è raggiungere la salvezza, non penso al numero di gol. Il numero 30? È una scelta casuale, ed il mio numero preferito. Il razzismo in Italia? Non do retta a queste cose, io vado avanti per la mia strada. Sono due-tre persone che si divertono a farlo. Si potrebbe risolvere. Sul fermare le partite decidono gli arbitri".