Lazio, Cataldi a rischio squalifica per aver applaudito l'arbitro Colombo
Sotto osservazione in casa Lazio c’è soprattutto la situazione dell'ex centrocampista viola, Danilo Cataldi. Come riportato infatti oggi da Il Messaggero, il giocatore biancoceleste avrebbe applaudito ironicamente l'arbitro Colombo nel finale di gara della sfida pareggiata ieri contro l'Udinese dopo la convalida del gol segnato da Davis, un gesto che potrebbe costargli una sanzione. In casa Lazio resta quindi la speranza che, oltre al danno per un episodio arbitrale discusso, non arrivi anche la beffa sul piano disciplinare.
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
