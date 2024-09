LAZIO, Castrovilli torna ad allenarsi in gruppo

FirenzeViola.it

Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it, l'ex viola Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi in gruppo dopo due sedute saltate in via precauzionale. Inoltre, Castrovilli è stato impiegato da Baroni durante la partitella d'allenamento, posizionandosi come trequartista nel 4-2-3-1.

Un segnale importante per l'ex viola anche in vista dei prossimi impegni: il 22 settembre la Lazio giocherà al Franchi contro i viola e un impiego di Castrovilli contro la sua ex squadra non è quindi da escludere.