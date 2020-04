LAZIO, Avviati i contatti per l'ex viola Hagi

In questo momento di emergenza tanti club si portano avanti col lavoro, proiettandosi alla prossima finestra di mercato. Anche la Lazio sta facendo diverse valutazioni e tra i nomi finiti nel mirino c'è quello di Ianis Hagi, figlio ed erede di Gheorghe, il più grande talento della storia del calcio rumeno. L'ex Fiorentina è di proprietà del Genk, attualmente in prestito ai Rangers, e secondo Lalaziosiamonoi.it il club biancoceleste avrebbe già avviato i contatti con l'entourage per capire la situazione. Se i Rangers non lo riscatteranno Tare avrebbe l'assist perfetto per provare a strapparlo a 5-6 milioni di euro.