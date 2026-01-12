L'Ikoné show gela il PSG: Paris FC va avanti in Coppa di Francia
FirenzeViola.it
Clamorosa eliminazione in Coppa di Francia per il Paris Saint-Germain. I campioni in carica della Champions League sono usciti di scena ai sedicesimi di finale, sconfitti 1-0 dal Paris FC. A decidere l’incontro è stato Jonathan Ikoné, autore del gol vittoria al 74’.
L’ex attaccante della Fiorentina, oggi in forza al club neopromosso della capitale, ha colpito subentrando dalla panchina, risultando decisivo contro la squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Ikoné era subentrato al 40’ al posto dell’infortunato Gory e ha firmato una delle sorprese più rilevanti del turno, condannando il PSG all’eliminazione anticipata dalla competizione.
Pubblicità
Ex viola
Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei violadi Mario Tenerani
Le più lette
1 Vogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
4 Fiorentina sempre su Baldanzi e Fabbian, giovedì si decide il futuro di Boga. Poi caccia al difensore
Copertina
FirenzeViolaFiorentina sempre su Baldanzi e Fabbian, giovedì si decide il futuro di Boga. Poi caccia al difensore
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com