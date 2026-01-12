L'Ikoné show gela il PSG: Paris FC va avanti in Coppa di Francia

Clamorosa eliminazione in Coppa di Francia per il Paris Saint-Germain. I campioni in carica della Champions League sono usciti di scena ai sedicesimi di finale, sconfitti 1-0 dal Paris FC. A decidere l’incontro è stato Jonathan Ikoné, autore del gol vittoria al 74’.

L’ex attaccante della Fiorentina, oggi in forza al club neopromosso della capitale, ha colpito subentrando dalla panchina, risultando decisivo contro la squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Ikoné era subentrato al 40’ al posto dell’infortunato Gory e ha firmato una delle sorprese più rilevanti del turno, condannando il PSG all’eliminazione anticipata dalla competizione.