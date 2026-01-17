L'ex Mancini Jr su Commisso: "Dai Cosmos alla Fiorentina, è stato lui a lanciarmi"

Andrea Mancini, figlio dell'ex ct Roberto ed ex collaboratore della Fiorentina, attualmente dirigente della Sampdoria, è intervenuto a Lady Radio per ricordare Rocco Commisso, scomparso nelle ore scorse: "Mi ha colpito profondamente la sua scomparsa, il mondo del calcio perde un uomo vero. È stato il mio presidente anche ai Cosmos insieme alla buon’anima di Barone.

Comprata la Fiorentina mi chiamò per chiedermi se volevo iniziare la carriera di dirigente. È stato dunque il primo a darmi l’opportunità di lavorare nel campo in cui sono attualmente. È insomma la persona che mi ha lanciato. Un presidente d’altri tempi".