L'agente di Kayode e Zaniolo: "Nicolò nel posto giusto. Michael in Italia? Non ci poniamo il problema"

vedi letture

Il co-proprietario della Vigo Global Sport, Giuseppe Pesce, agente tra gli altri di due ex viola, Michael Kayode e Nicolò Zaniolo, ha rilasciato un'intervista a SportMediaset parlando dei suoi assistiti, che stanno facendo benissimo quest'anno: "Michael è felice al Brentford, le sta giocando tutte, è un punto fermo e siamo felici di questo. È molto felice in Inghilterra, vedremo in futuro per un eventuale ritorno in Italia, ma oggi non ci poniamo il problema. Nicolò è felice e lo siamo anche noi, l'Udinese è il progetto giusto.

L'ambiente lo sta valorizzando e lui sta ripagando alla grande. È carico per tornare dopo questo piccolo stop".