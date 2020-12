KUZMANOVIC, Prandelli miglior mister mai avuto

Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato così a Il Posticipo: "Prima di andare alla Fiorentina sarei dovuto andare al Palermo. Andare a Firenze è stata la migliore scelta che potessi fare. In Champions abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Seguo tutte le partite della Fiorentina. Faccio i complimenti ai viola per aver scelto di riprendere Prandelli. Cesare è un grande uomo, per me è stato il migliore allenatore avuto in carriera. Riuscirà a riportare in alto la Viola. Mutu per me è stato il miglior giocatore della mia Fiorentina".