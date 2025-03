Kouame bacchetta anche l'Empoli: "Dobbiamo essere più sporchi in campo"

Christian Kouame, esterno viola in prestito all'Empoli, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta degli azzurri in casa contro la Roma. Come quando, da capitano viola, bacchettò la Fiorentina per la prestazione al Castellani, così stavolta ha bacchettato i suoi compagni dell'Empoli, rei di aver preso un gol in meno di trenta secondi: "Il nostro è un buon gruppo, ma bisogna essere anche più sporchi in campo. Non basta giocare bene, bisogna essere compatti per cercare di portare sempre il risultato a casa perché i punti pesano. Poi se gli avversari sono più bravi gli facciamo i complimenti, ma non possiamo permetterci di prendere gol dopo trenta secondi".