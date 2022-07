KANCHELSKIS, Kokorin? Chiederei un'altra occasione

Fra le stelle della prima Russia, Andrej Kanchelskis, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, ha parlato a Sport24.ru di Aleksandr Kokorin: “È possibile che venga svincolato ma potrebbe ancora avere una possibilità, anche se capisco Firenze per la sua delusione. È anche vero che nell’ultima annata c’è sempre stato: un altro campionato e un’altra mentalità possono risultare scomode. Giocare all’esterno è complicato, specie adesso. Se fossi in Kokorin chiederei un’altra occasione alla Fiorentina, soprattutto se durante il ritiro non incorresse in altri infortuni”.