JUVENTUS, Motta: "Vlahovic continuerà a segnare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella conferenza stampa che precede l'esordio della Juventus in Champions League domani contro il Psv Eindhoven, l'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato del momento di forma che sta vivendo l'ex viola Dusan Vlahovic:

"Sta vivendo bene. L'importante è accettare le critiche come vengono e le cose come stanno e andare avanti. Ha fatto goal, continuerà a farne e ne sono sicuro, l'importante è che continui con lo spirito che ha ora di aiutare la squadra, se non abbiamo preso goal è anche merito suo.

Una palla che gli arriva pulita lo mette nelle migliori condizioni di fare goal, il calcio come lo vedo io è una responsabilità di tutti. Deve accettare le critiche e continuare in avanti come sta facendo in questo momento".