JUVENTUS, Idea Muriel come vice Vlahovic

L'edizione torinese de La Repubblica fa il punto su Luis Muriel e l'idea Juventus. L’attaccante dell’Atalanta è sul mercato ma solo in caso di offerta congrua: un termine che solitamente è il preludio a cifre astronomiche mentre nel caso del colombiano, amico di Cuadrado, corrisponde a circa 15 milioni di euro. Somma decisamente abbordabile, la stessa che i bianconeri avrebbero voluto spendere per riscattare Morata se non avessero incontrato il muro dell’Atletico Madrid.