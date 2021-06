JOVETIC, Non solo Lazio. Ci pensa anche l'Atalanta

Stevan Jovetic potrebbe tornare in Italia: l'ex Fiorentina, negli scorsi giorni accostato alla Lazio, secondo quanto riportato da Sportmediaset, sembra interessare anche all'Atalanta. Classe 1989, il talento montenegrino, condizionato anche nell'ultimo periodo da molti problemi fisici, è in uscita dal Monaco da cui si è svincolato e potrebbe quindi tornare in Serie A, campionato dove ha fatto vedere il meglio di sè, sopratutto a inizio carriera con la maglia viola.