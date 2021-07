Il futuro di Stevan Jovetic sarà in Germania. L'attaccante montenegrino ha firmato un contratto triennale con l'Hertha Berlino. Nessun ritorno in Italia per lui. L'attaccante ex Inter, che era svincolato, aveva anche sperato in un ritorno in Serie A e un possibile approdo alla Lazio o alla Fiorentina. A riportarlo è Sky Sport.