JOVETIC, Dopo la Conference vinta: "La storia è fatta"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Stevan Jovetic, attaccante dell'Olympiacos, ha raggiunto mercoledì scorso la vittoria della Conference League, battendo nella finale della terza coppa europea la sua ex squadra, la Fiorentina. Scrive l'attaccante montenegrino sul suo profilo Instagram: "La storia è fatta! Siamo campioni! Che notte incredibile! Voglio ringraziare i miei compagni di squadra perché sono stati grandiosi per tutta la stagione! Il nostro presidente, il direttore sportivo, gli allenatori e lo staff medico, tutte le persone dentro al club sono state una grande parte di questo risultato! Soprattutto il nostro dodicesimo uomo durante tutta la stagione, i nostri incredibili tifosi! L'accoglienza nel Pireo è stata veramente speciale ed è qualcosa che mi ricorderò per sempre".